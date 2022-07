Disturbi alimentari, l’allarme nel reparto del San Raffaele di Milano: «Tagliati 15 posti letto su 20» (Di giovedì 7 luglio 2022) Da 20 a cinque posti letto. All’ospedale San Raffaele di Milano non sembra esserci più posto per la sofferenza dei pazienti affetti da Disturbi alimentari (Dca), sempre più numerosi in tutta Italia da quando la pandemia ha fatto sì che una piaga fino a quel momento silenziosa esplodesse. Da pochi giorni il reparto per le malattie legate all’alimentazione dell’ospedale – tra i pochi centri d’eccellenza in Italia, a cui si sono rivolti per le cure centinaia di ragazzi e ragazze – è stato decurtato di 15 posti letto su 20. Un’operazione di vero e proprio smantellamento, che i medici hanno però definito «percorso clinico differente», mirante, dicono, a un miglioramento delle cure. La lettera del Movimento lilla al presidente di Regione ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) Da 20 a cinque. All’ospedale Sandinon sembra esserci più posto per la sofferenza dei pazienti affetti da(Dca), sempre più numerosi in tutta Italia da quando la pandemia ha fatto sì che una piaga fino a quel momento silenziosa esplodesse. Da pochi giorni ilper le malattie legate all’alimentazione dell’ospedale – tra i pochi centri d’eccellenza in Italia, a cui si sono rivolti per le cure centinaia di ragazzi e ragazze – è stato decurtato di 15su 20. Un’operazione di vero e proprio smantellamento, che i medici hanno però definito «percorso clinico differente», mirante, dicono, a un miglioramento delle cure. La lettera del Movimento lilla al presidente di Regione ...

