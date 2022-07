Dimissioni Johnson, come verrà eletto nuovo leader Tories (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ un processo lungo e complicato quello attraverso il quale, se le attuali regole verranno confermate, i conservatori dovranno scegliere un nuovo leader che diventerà poi automaticamente il nuovo premier britannico. Si prevede che potrà durare anche fino al prossimo autunno, e fino ad allora Boris Johnson, che oggi è stato costretto da quella che lui ha denunciato come ‘la mentalità del branco’ dei suoi colleghi di partito a dimettersi da leader, ha detto che intende rimanere premier. E’ questa la scelta che solitamente fanno i premier dimissionari, ma vi sono diversi esponenti conservatori che sono a disagio con l’idea che Johnson rimanga ancora per settimane, se non mesi a Downing Street. come l’ex premier John Major che afferma ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ un processo lungo e complicato quello attraverso il quale, se le attuali regole verranno confermate, i conservatori dovranno scegliere unche diventerà poi automaticamente ilpremier britannico. Si prevede che potrà durare anche fino al prossimo autunno, e fino ad allora Boris, che oggi è stato costretto da quella che lui ha denunciato‘la mentalità del branco’ dei suoi colleghi di partito a dimettersi da, ha detto che intende rimanere premier. E’ questa la scelta che solitamente fanno i premier dimissionari, ma vi sono diversi esponenti conservatori che sono a disagio con l’idea cherimanga ancora per settimane, se non mesi a Downing Street.l’ex premier John Major che afferma ...

