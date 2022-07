(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – L’annuncio delledi Boriscome leader dei Conservatori, apre la corsa al successore che diventerà capo del partito e primo ministro. I nomi in campodiversi, mentre fra i favoriti sta emergendo il ministro della Difesa Ben Wallace. Finora un dei fattori che aveva contribuito a salvare, malgrado la crescente sfiducia nei suoi confronti, era stata la mancanza di una chiara alternativa per la guida dei Tory. Ecco la lista deinomi. Rishi Sunak. L’ex cancelliere dello Scacchiere, ovvero ministro delle Finanze, è stato a lungo indicato come più probabile successore. E ieristate le sue, assieme a quella del collega Sajid Javid, ad innescare la crisi che ha portato alledi ...

Agenzia_Ansa : Il premier britannico Boris Johnson ha ceduto ed è pronto ad annunciare le sue dimissioni oggi, secondo anticipazio… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Caos nel Regno Unito: dimissioni di massa nel governo di #BorisJohnson: cosa succede?? - Agenzia_Ansa : DIRETTA I Il premier britannico Boris Johonson annuncia le sue dimissioni in Parlamento #ANSA… - ilbaro_67 : RT @daniel_sempere1: Il primo ministro britannico Boris Johnson si è dimesso . Più di 50 membri del gabinetto, contrari alla sua guida del… - ledicoladelsud : Dimissioni Johnson, chi sono i possibili successori -

Giorgia Meloni ha commentato ledi Boris, facendo riferimento alla politica italiana e all'atteggiamento del Pd. "Il Pd e la sinistra italiana ripetono ogni giorno che il governo Draghi non può andare a casa ..."Lascio ma non avrei voluto farlo", ha dettoannunciando alla nazione le sueda leader Tory. "Quando il gregge si muove - ha tuttavia aggiunto - si uniscono tutti. Nessuno è ...LONDRA, 07 LUG - Il premier britannico uscente Boris Johnson ha chiamato ancora una volta Volodymyr Zelensky nel giorno delle sue dimissioni da leader Tory, per ribadire che l'Ucraina continuerà a ...