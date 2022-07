DiGiEmme | «Finestre sempre più vulnerabili | questo è il momento giusto per sostituirle beneficiando del Bonus Sicurezza»

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Parma, 7/7/22) - Il 50% di detrazione delle spese sostenute permette di risparmiare: la finestra in acciaio mette al riparo da sgradite sorprese. Parma, 7 luglio 2022. «Secondo gli ultimi dati Censis lesono tra le vie d'accesso più utilizzate dai ladri per penetrare in case e appartamenti. Èilper beneficiare della detrazione del 50% delche comprende tutto il mondo dei serramenti e consente di sostituirli con soluzioni più performanti e, soprattutto, sicure», esordisce Alessandro Dall'Aglio, titolare con Maurizio Marchini e Sergio Giuffredi di, azienda storica da ben 40 anni leader nella progettazione e nell'installazione di porte blindate e serramenti di, a San Polo di Torrile (PR) ...