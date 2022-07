Di Maio | uno | nessuno | centomila

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il suo addio ai Cinque stelle, per fondare un nuovo partito governista e atlantista (Insieme per il futuro), è soltanto l’ultima delle giravolte del ministro degli Esteri. E nessuna delle sue molteplici prese di posizione e battaglie politiche, tanto spesso antitetiche, ha avuto il successo sperato. Con conseguenze per lui e, purtroppo, anche per il Paese. «Ogni parlamentare è una cozza, gli va ricordato ogni giorno. Quando cammina con il pacco dei giornali sottobraccio, la schiena leggermente curva e l’espressione di chi non deve chiedere, fa un’imitazione perfetta della cozza. Si trasforma in cozza in cravatta». Beppe Grillo non avrebbe mai immaginato che quella caricatura sarebbe diventata il ritratto del suo più promettente epigono: Luigi Di. «Il guaglione di Pomigliano d’Arco», per la vecchia ritmica, è ora il più uguale di tutti. È il Giuda che s’è venduto ...