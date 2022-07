Di Giacomo S PP | “Visite radicali a detenuti 41 bis Siamo ben oltre il clima buonista”

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Con leautorizzate dal DAP aa regime 41 bis in carceri sarde di massima sicurezza nel mese di maggio, da parte di esponentie dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino, di cui solo oggi si è avuta notizia, dal” alimentato nei penitenziari si passa direttamente alle concessioni che mai e poi mai i giudici Falcone e Borsellino avrebbero permesso. Il prossimo passo è l’abolizione del 41 bis”. A sostenerlo è il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP. Aldo Disottolineando che “quanto è accaduto è di una gravità unica e non è mai avvenuto in 30 anni di lotta alla mafia e alla criminalità organizzata.ad un punto di non ritorno nell’atteggiamento di chi amministra ...

