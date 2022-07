(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Per facilitare ladellaesiste ‘ladel 10’ che quantifica la gravità della malattia in base ad alcune caratteristiche, tipo quanto sono grandi le chiazze di, quanto sono rosse, quanto desquamano oppure quanta superficie corporea occupano e, infine, quanto inficiano la qualità della vita del paziente. Quando il punteggio supera il 10, si parla dimoderata-severa e potrebbe essere necessario il ricorso a una terapia sistemica”. Così Federico, responsabile dell’Ambulatoriosevere e del Day hospital presso l’Unità operativa di Dermatologia dell’azienda Policlinico Sant’Orsola- Malpighi di Bologna, su ‘Alleati per la Salute’ (www.alleatiperlasalute.it), il portale dedicato all’informazione ...

Meritano inoltre particolare attenzione alcune sedi del corpo come cuoio capelluto, genitali e unghie, perché "di solito i pazienti che hanno la psoriasi in queste sedi - chiarisce- ...Meritano inoltre particolare attenzione alcune sedi del corpo come cuoio capelluto, genitali e unghie, perché "di solito i pazienti che hanno la psoriasi in queste sedi - chiarisce- ... Dermatologo Bardazzi, 'facilitare diagnosi psoriasi con la regola del 10' Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - "Per facilitare la diagnosi della psoriasi esiste 'la regola del 10' che quantifica la gravità della malattia in base ad alcun ...