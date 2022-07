Decreto Aiuti: ok dalla Camera. Protesta il M5s: “Sul Superbonus il Governo non ci ha dato ascolto” (Di giovedì 7 luglio 2022) Con 410 voti a favore (e ci mancherebbe pure), ,49 contrari e una sola astensione, poco fa il Governo ha ottenuto la fiducia sul Decreto Aiuti. Tuttavia, benché presenti per il 73%, 28 parlamentari pentastellati non hanno votato in quanto assenti, o perché figuranti ‘in missione’. Stessa cosa per la Lega (74% di presenze), 25 non partecipanti e 9 in missione. ‘Massiccia’ invece la presenza del Pd (83%). Decreto Aiuti, il M5s: “Sul Superbonus il Governo non ci ha dato ascolto, Uno schiaffo a famiglie, imprese, tecnici ed operai” Dal canto loro, a votazione conclusa i deputati M5s interni alla varie commissioni (come Bilancio, Finanze, Ambiente e Attività produttive), hanno commentato: “Sul Superbonus il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 luglio 2022) Con 410 voti a favore (e ci mancherebbe pure), ,49 contrari e una sola astensione, poco fa ilha ottenuto la fiducia sul. Tuttavia, benché presenti per il 73%, 28 parlamentari pentastellati non hanno votato in quanto assenti, o perché figuranti ‘in missione’. Stessa cosa per la Lega (74% di presenze), 25 non partecipanti e 9 in missione. ‘Massiccia’ invece la presenza del Pd (83%)., il M5s: “Sulilnon ci ha, Uno schiaffo a famiglie, imprese, tecnici ed operai” Dal canto loro, a votazione conclusa i deputati M5s interni alla varie commissioni (come Bilancio, Finanze, Ambiente e Attività produttive), hanno commentato: “Sulil ...

Pubblicità

borghi_claudio : Nel decreto aiuti su cui viene messa la fiducia ci sono i 200 euro, i fondi per il gasolio per la pesca (e fin qui… - borghi_claudio : Annaspa il decreto aiuti. Aggiornamento. - fattoquotidiano : M5s, Conte: “Voteremo la fiducia al decreto Aiuti alla Camera. Al Senato? Vedremo. Con l’inceneritore non condividi… - salvodal52 : RT @ardigiorgio: La nostra posizione sul decreto aiuti è chiara ora ci sarà una riunione dove i nostri ministri hanno una posizione chiara… - badkiki1 : RT @gspazianitesta: In approvazione il decreto 'aiuti'. Tra gli 'aiuti' previsti, quello ai proprietari di casa di Venezia, ai quali viene… -