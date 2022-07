Decoro urbano e movida, l’ordinanza comunale: limitazioni per bevande e musica (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Emanata un’ordinanza per la salvaguardia del Decoro urbano e della vivibilità nel centro storico, oltre che per il contenimento delle emissioni sonore e la regolamentazione della cosiddetta “movida”. l’ordinanza prevede in particolare le seguenti misure: è fatto divieto di vendere bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro e/o lattine metalliche ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, anche di natura temporanea e ambulante, nonché agli artigiani che effettuano vendita per asporto. Le stesse dovranno essere vendute o somministrate in appositi bicchieri monouso dalle ore 22 fino alla chiusura dell’esercizio dal venerdì alla domenica; ai medesimi titolari ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Emanata un’ordinanza per la salvaguardia dele della vivibilità nel centro storico, oltre che per il contenimento delle emissioni sonore e la regolamentazione della cosiddetta “”.prevede in particolare le seguenti misure: è fatto divieto di venderedi qualsiasi tipo in bottiglie di vetro e/o lattine metalliche ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e, degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, anche di natura temporanea e ambulante, nonché agli artigiani che effettuano vendita per asporto. Le stesse dovranno essere vendute o somministrate in appositi bicchieri monouso dalle ore 22 fino alla chiusura dell’esercizio dal venerdì alla domenica; ai medesimi titolari ...

