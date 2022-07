Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2022: novità e come funziona (Di giovedì 7 luglio 2022) Inizialmente introdotto dal Decreto Agosto al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia COVID-19, in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, lo sgravio denominato Decontribuzione Sud ha di recente ottenuto l’ok della Commissione europea e potrà essere applicato sino al prossimo 31 dicembre. Essendo l’esonero concesso nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19” (cosiddetto Temporary Framework) promosso dall’Unione Europea, in mancanza di proroga l’operatività di Decontribuzione Sud si sarebbe arrestata al 30 giugno 2022. L’estensione dello sgravio ha raccolto il plauso della Ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna. Si tratta, ha affermato Carfagna ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 7 luglio 2022) Inizialmente introdotto dal Decreto Agosto al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia COVID-19, in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, lo sgravio denominatoSud ha di recente ottenuto l’ok della Commissione europea e potrà essere applicato sino al prossimo 31. Essendo l’esonero concesso nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19” (cosiddetto Temporary Framework) promosso dall’Unione Europea, in mancanza di proroga l’operatività diSud si sarebbe arrestata al 30 giugno. L’estensione dello sgravio ha raccolto il plauso della Ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna. Si tratta, ha affermato Carfagna ...

