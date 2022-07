De Sanctis: «Fiducia per Bonazzoli, su Cambiaso ce n’è fin troppa» (Di giovedì 7 luglio 2022) . Le parole del ds della Salernitana La Juventus, dopo aver completato l’arrivo di Cambiaso, potrebbe girare il laterale in prestito in Serie A. Tra le squadre interessate c’è anche la Salernitana. A TMW, ecco le parole del direttore sportivo, Morgan De Sanctis. Cambiaso – «Bonazzoli? Vediamo. Oggi ci siamo incontrati, c’è Fiducia. Pirola? Molta Fiducia. Anche per Thorsby. Su Cambiaso invece il problema è che in tanti hanno Fiducia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) . Le parole del ds della Salernitana La Juventus, dopo aver completato l’arrivo di, potrebbe girare il laterale in prestito in Serie A. Tra le squadre interessate c’è anche la Salernitana. A TMW, ecco le parole del direttore sportivo, Morgan De– «? Vediamo. Oggi ci siamo incontrati, c’è. Pirola? Molta. Anche per Thorsby. Suinvece il problema è che in tanti hanno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

