De Ligt, sorpasso Bayern Monaco sul Chelsea: ora la Juventus insiste per Koulibaly. La situazione (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Bayern Monaco ha alzato il pressing per Matthijs de Ligt, portando la propria offerta per la Juventus fra i 70 ed i 75 milioni di euro. E ad oggi sembra essere proprio quella bavarese la pista...

