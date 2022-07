De Ligt preferisce il Bayern, il Chelsea pronto a presentare al Napoli un’offerta per Koulibaly (Di giovedì 7 luglio 2022) La Stampa scrive che il Chelsea, preoccupato delle voci di mercato che danno De Ligt più interessato al Bayern Monaco che ad un passaggio in Premier, sta valutando un nuovo affondo per Kalidou Koulibaly. “secondo accreditate fonti tedesche, nonostante le seduzioni della Premier League – Chelsea in prima fila, poi Manchester City e Manchester United – l’olandese ha assegnato la priorità al Bayern Monaco e la sua agente, Rafaela Pimenta, tesserà adesso i fili della trattativa tra club approfittando del blitz di sabato alla Continassa per le firme di Paul Pogba. Non solo: il Chelsea, spiazzato da questa scelta, è pronto a presentare un’offerta ufficiale al Napoli per lo stesso Koulibaly ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022) La Stampa scrive che il, preoccupato delle voci di mercato che danno Depiù interessato alMonaco che ad un passaggio in Premier, sta valutando un nuovo affondo per Kalidou. “secondo accreditate fonti tedesche, nonostante le seduzioni della Premier League –in prima fila, poi Manchester City e Manchester United – l’olandese ha assegnato la priorità alMonaco e la sua agente, Rafaela Pimenta, tesserà adesso i fili della trattativa tra club approfittando del blitz di sabato alla Continassa per le firme di Paul Pogba. Non solo: il, spiazzato da questa scelta, èufficiale alper lo stesso...

