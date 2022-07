De Ketelaere vuole il Milan: l'agente in Italia (Di giovedì 7 luglio 2022) De Ketelaere preferisce il Milan al Leeds. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'agente del trequartista belga del Bruges è in Italia... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022) Depreferisce ilal Leeds. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'del trequartista belga del Bruges è in...

