Dazn | con la nuova stagione di Serie A arriva anche Auditel

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 7 luglio 2022)sarà rilevata daItalia Oggi, di Claudio Plazzotta, pag. 17 Rassicurazioni sulla misurazione per l’ott e Publitalia La notizia è che dal 13 agosto, quando prenderà il via il campionato di calcio diA 2022-2023, le audience delle partite trasmesse dasaranno rilevate da. Sia l’over the top, sia la concessionaria Digitalia (Publitalia-Mediaset) hanno ricevuto sufficienti rassicurazioni sul sistema di misurazione delle audience e quindi ripongono in soffitta quel personalissimo strumento realizzato insieme con Nielsen, che nella2021-2022 aveva fornito i dati di ascolto di, subendo pesanti critiche sia da Upa, sia da Agcom. Sotto accusa, in particolare, la sproporzione tra i dati Nielsen comunicati da Digitalia, che ...