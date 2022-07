Dall’Inghilterra sicuri, niente Manchester United: svelato il futuro di Cristiano Ronaldo! (Di giovedì 7 luglio 2022) Dall’Inghilterra sono sicuri, il futuro di Cristiano Ronaldo porterà con sè importanti novità. Il grande ritorno del portoghese a Manchester non è andato come le due parti speravano. Il rapporto tra società e giocatore sembra essere ai ferri corti. Con i Red Devils fuori dalla Champions League, la permanenza dell’attaccante sembra cosa poco probabile. Dall’Inghilterra sono quindi sicuri che le strade si separeranno e svelano anche la strada che prenderà l’asso di Madeira. Cristiano-Ronaldo-Manchester-United La squadra più lesta ad inserirsi tra le crepe del rapporto è il Bayern Monaco. Nonostante le diverse smentite di Oliver Khan, CEO dei bavaresi, la squadra tedesca sembra essere molto vicino al ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 luglio 2022)sono, ildiRonaldo porterà con sè importanti novità. Il grande ritorno del portoghese anon è andato come le due parti speravano. Il rapporto tra società e giocatore sembra essere ai ferri corti. Con i Red Devils fuori dalla Champions League, la permanenza dell’attaccante sembra cosa poco probabile.sono quindiche le strade si separeranno e svelano anche la strada che prenderà l’asso di Madeira.-Ronaldo-La squadra più lesta ad inserirsi tra le crepe del rapporto è il Bayern Monaco. Nonostante le diverse smentite di Oliver Khan, CEO dei bavaresi, la squadra tedesca sembra essere molto vicino al ...

