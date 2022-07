Da Vodafone Business i sensori IoT per prevenire gli incendi (Di giovedì 7 luglio 2022) MILANO – Vodafone Business ha sviluppato un nuovo sistema di sensori basato su tecnologia IoT per rilevare la presenza di fumo e dunque un principio di incendio entro un’ora, e lo sta installando in una delle regioni della Sardegna maggiormente devastate dai roghi del 2021. Il progetto – Vodafone Business ha sviluppato un nuovo sistema di rilevamento incendi basato su tecnologia IoT e lo sta installando in una delle regioni della Sardegna maggiormente colpite dai roghi dell’estate dello scorso anno. Il progetto è parte di un “legacy programme” incentrato sulla sostenibilità e sulla prevenzione degli incendi ed è realizzato nell’ambito della partnership con Extreme E, il campionato dei Suv elettrici che si terrà in Sardegna fino al 10 luglio. Come ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 7 luglio 2022) MILANO –ha sviluppato un nuovo sistema dibasato su tecnologia IoT per rilevare la presenza di fumo e dunque un principio dio entro un’ora, e lo sta installando in una delle regioni della Sardegna maggiormente devastate dai roghi del 2021. Il progetto –ha sviluppato un nuovo sistema di rilevamentobasato su tecnologia IoT e lo sta installando in una delle regioni della Sardegna maggiormente colpite dai roghi dell’estate dello scorso anno. Il progetto è parte di un “legacy programme” incentrato sulla sostenibilità e sulla prevenzione deglied è realizzato nell’ambito della partnership con Extreme E, il campionato dei Suv elettrici che si terrà in Sardegna fino al 10 luglio. Come ...

Pubblicità

Lopinionista : Da Vodafone Business i sensori IoT per prevenire gli incendi - mondomobileweb : Vodafone Business installa in Sardegna un sistema di rilevamento incendi basato su IoT - Ricercamy : Il nostro cliente McFone, Agenzia Vodafone Business dal 2001, per ottimizzare e sviluppare la sua rete commerciale… - Inno3news : ?? Scarica il #whitepaper: #Scenario e #investimenti #IT & #digital del settore #Industria e il supporto di… - paolocosso : Vodafone & Sistemi PA, affiancano le amministrazioni locali nel processo di acquisizione dei servizi necessari e u… -