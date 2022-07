Da Intesa Sanpaolo a 10 milioni a Beauty & Business Spa del gruppo Alfaparf (Di giovedì 7 luglio 2022) Osio Sotto. Da Intesa Sanpaolo un supporto di 10 milioni di euro per i nuovi progetti di crescita sostenibile di Beauty & Business Spa, azienda del gruppo Alfaparf che produce e commercializza prodotti per la cura dei capelli e della pelle e apparecchiature per l’estetica. L’intervento rientra nel piano più ampio di Intesa Sanpaolo di supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’operazione rientra nella provvista da 1 miliardo di euro concessa da Cassa Depositi e Prestiti a Intesa Sanpaolo per agevolare il credito alle PMI e alle Mid Cap italiane. Nello specifico, il ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 luglio 2022) Osio Sotto. Daun supporto di 10di euro per i nuovi progetti di crescita sostenibile diSpa, azienda delche produce e commercializza prodotti per la cura dei capelli e della pelle e apparecchiature per l’estetica. L’intervento rientra nel piano più ampio didi supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’operazione rientra nella provvista da 1 miliardo di euro concessa da Cassa Depositi e Prestiti aper agevolare il credito alle PMI e alle Mid Cap italiane. Nello specifico, il ...

