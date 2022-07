Cultura, dalla Regione 950mila euro per la promozione del Lazio attraverso lo spettacolo dal vivo (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma – “È stato pubblicato il nuovo Avviso pubblico regionale da 950 mila euro per il sostegno a progetti di Valorizzazione del patrimonio Culturale attraverso lo spettacolo dal vivo“. Ad annunciare la notizia il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che aggiunge: “Un altro strumento efficace per valorizzare e promuovere le eccellenze della nostra Regione attraverso eventi Culturali di ogni tipo. Spettacoli, concerti, rassegna e in generale iniziative in grado di produrre socialità e aggregazione nelle comunità, anche più piccole, del Lazio. Con questo bando mettiamo a disposizione di associazioni, fondazioni, società e tutti quei soggetti giuridici privati quasi un milione di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma – “È stato pubblicato il nuovo Avviso pubblico regionale da 950 milaper il sostegno a progetti di Valorizzazione del patrimoniolelodal“. Ad annunciare la notizia il presidente della, Nicola Zingaretti che aggiunge: “Un altro strumento efficace per valorizzare e promuovere le eccellenze della nostraeventili di ogni tipo. Spettacoli, concerti, rassegna e in generale iniziative in grado di produrre socialità e aggregazione nelle comunità, anche più piccole, del. Con questo bando mettiamo a disposizione di associazioni, fondazioni, società e tutti quei soggetti giuridici privati quasi un milione di ...

Agenzia_Ansa : Ad un anno dalla scomparsa Madrid dedicata una piazza del centro a Raffaella Carrà. La showgirl italiana è molto am… - CarloCalenda : PD, Azione/PiùEuropa/, IV, Forza Italia, rappresentano le grandi famiglie politiche UE: popolari, socialdemocratici… - elio_vito : @matteosalvinimi La droga è libera oggi, liberamente venduta dalla criminalità. Lo Ius Scholae non cittadinanza fac… - emilianorix : RT @PieroSansonetti: Sono colpito dalla violenza, e dall’amore per la forca, e dal cinismo, e dall’ergastolofilia della stragrande maggiora… - SardegnaImpresa : ?? Cinema, dalla RAS nuovi contributi ?? Organismi pubblici e privati del settore possono fare richiesta per finanzia… -