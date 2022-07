Cruciani e Mughini offendono bambino tifoso del Napoli: Se non migliora potrà fare solo il parcheggiatore abusivo” (Di giovedì 7 luglio 2022) bambino tifoso del Napoli deriso da Cruciani e Mughini potrà andare solo a fare il parcheggiatore abusivo. Cruciani e Mughini deridono un bambino tifoso del Napoli. Un episodio accaduto due anni fa torna alla ribalta durante trasmissione La zanzara. Il fatto risale a due anni fa, durante in Napoli-Juventus. Un bambino tifoso del Napoli di questi tanti che accompagnano i calciatori sui campi di serie A, nell’occasione accompagnò Fabian Ruiz indossando una maglietta della Juventus. La passione per i colori azzurri però ebbe il sopravvento, e davanti alla telecamera, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 7 luglio 2022)delderiso daandareilderidono undel. Un episodio accaduto due anni fa torna alla ribalta durante trasmissione La zanzara. Il fatto risale a due anni fa, durante in-Juventus. Undeldi questi tanti che accompagnano i calciatori sui campi di serie A, nell’occasione accompagnò Fabian Ruiz indossando una maglietta della Juventus. La passione per i colori azzurri però ebbe il sopravvento, e davanti alla telecamera, ...

