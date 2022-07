Crollo Marmolada, trovati altri resti umani e attrezzature (Di giovedì 7 luglio 2022) Canazei, 7 lug. (Adnkronos) - resti, indumenti, attrezzature tecniche. La Marmolada restituisce, lentamente, i corpi e gli oggetti degli escursionisti travolti dalla valanga di ghiaccio che si è staccata dalla cima domenica 3 luglio. I soccorritori, oggi fisicamente presenti sulla slavina, insieme a unità cinofile e droni, stanno recuperando reperti e materiali che andranno analizzati e catalogati e che serviranno a dare un nome a chi da quella montagna non è più sceso. I soccorritori sono a lavoro, dall'alba, quando le temperature basse aumentano la sicurezza: un'operazione pericolosa a causa del rischio di nuovi distacchi. Se finora si era proceduto utilizzando i droni, oggi 14 operatori interforze, comprese due unità cinofile, perlustrano da vicino l'ammasso di detriti. Un'area vasta, quello del fronte della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Canazei, 7 lug. (Adnkronos) -, indumenti,tecniche. Latuisce, lentamente, i corpi e gli oggetti degli escursionisti travolti dalla valanga di ghiaccio che si è staccata dalla cima domenica 3 luglio. I soccorritori, oggi fisicamente presenti sulla slavina, insieme a unità cinofile e droni, stanno recuperando reperti e materiali che andranno analizzati e catalogati e che serviranno a dare un nome a chi da quella montagna non è più sceso. I soccorritori sono a lavoro, dall'alba, quando le temperature basse aumentano la sicurezza: un'operazione pericolosa a causa del rischio di nuovi distacchi. Se finora si era proceduto utilizzando i droni, oggi 14 operatori interforze, comprese due unità cinofile, perlustrano da vicino l'ammasso di detriti. Un'area vasta, quello del fronte della ...

