Cristiano Ronaldo resta a casa mentre il Manchester United parte per la Thailandia (Di giovedì 7 luglio 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Cristiano Ronaldo non sarà sull’aereo per la Thailandia per l’inizio del tour pre-stagionale del Manchester United poiché alla star è stato concesso un periodo aggiuntivo per affrontare un problema familiare. Durante il fine settimana è emerso che il 37enne aveva chiesto di lasciare l’Old Trafford se fosse arrivata un’offerta accettabile dopo una prima stagione deludente con un club in cui aveva vinto molte medaglie tra il 2003 e il 2009. Ronaldo si è distinto per la sua assenza lunedì, quando il nuovo allenatore Erik ten Hag ha accolto i giocatori internazionali dello United a Carrington per l’inizio dell’allenamento pre-stagionale. L’attaccante ha detto al club che stava affrontando una questione familiare ed è rimasto ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 7 luglio 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:non sarà sull’aereo per laper l’inizio del tour pre-stagionale delpoiché alla star è stato concesso un periodo aggiuntivo per affrontare un problema familiare. Durante il fine settimana è emerso che il 37enne aveva chiesto di lasciare l’Old Trafford se fosse arrivata un’offerta accettabile dopo una prima stagione deludente con un club in cui aveva vinto molte medaglie tra il 2003 e il 2009.si è distinto per la sua assenza lunedì, quando il nuovo allenatore Erik ten Hag ha accolto i giocatori internazionali delloa Carrington per l’inizio dell’allenamento pre-stagionale. L’attaccante ha detto al club che stava affrontando una questione familiare ed è rimasto ...

Pubblicità

footmercato : Manchester United accepte de vendre Cristiano Ronaldo - GoalItalia : La top 11 dei compagni di squadra di Cristiano Ronaldo è, come dire... discreta. ?? - GoalItalia : La saga CR7 allo United continua: non partirà con la squadra per la tournée estiva ? - sscalcionapoli1 : Tmw – Cristiano Ronaldo ha scelto il Bayern Monaco: dettagli e retroscena - WWEFanducatch : RT @footmercato: Manchester United accepte de vendre Cristiano Ronaldo -