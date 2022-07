Cristiano Ronaldo non andrà in Thailandia col Manchester United (Di giovedì 7 luglio 2022) Ora è ufficiale: . La protesta del portoghese ormai è acclarata. Ha saltato il quarto giorno di allenamenti con la sua squadra, vuole andar via. Ufficialmente deve risolvere problemi familiari. In realtà vuole una squadra che giochi la Champions. Il Daily Mail ha scritto che Mendes lo ha offerto al Chelsea e al Napoli. Il Telegraph scrive che lo United non è intenzionato a lasciarlo partire, il club vuole rispettare il contratto che prevede un altro anno. Non si se e quando Ronaldo si riunirà alla squadra. Certamente non in questa fase che prevede la tournée in Thailandia per giocare col Liverpool e poi in Australia per affrontare Melbourne Victory e Crystal Palace a Melbourne e l’Aston Villa a Perth il 23 luglio. Quindi verosimilmente Ronaldo resterà lontano dalla squadra almeno fino al 23 luglio. La Premier comincerà ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022) Ora è ufficiale: . La protesta del portoghese ormai è acclarata. Ha saltato il quarto giorno di allenamenti con la sua squadra, vuole andar via. Ufficialmente deve risolvere problemi familiari. In realtà vuole una squadra che giochi la Champions. Il Daily Mail ha scritto che Mendes lo ha offerto al Chelsea e al Napoli. Il Telegraph scrive che lonon è intenzionato a lasciarlo partire, il club vuole rispettare il contratto che prevede un altro anno. Non si se e quandosi riunirà alla squadra. Certamente non in questa fase che prevede la tournée inper giocare col Liverpool e poi in Australia per affrontare Melbourne Victory e Crystal Palace a Melbourne e l’Aston Villa a Perth il 23 luglio. Quindi verosimilmenteresterà lontano dalla squadra almeno fino al 23 luglio. La Premier comincerà ...

