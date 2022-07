Cristiano Ronaldo, arriva la nota del Manchester United: “Ha un anno di contratto e non è in vendita” (Di giovedì 7 luglio 2022) Da giorni si susseguono notizie su un possibile addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United, così il club inglese ha deciso di inviare un comunicato direttamente alla redazione di ‘Sky Sports Uk’: “Nonostante alcune notizie riportate, non c’è stato alcun cambio di posizione da parte del club su Cristiano Ronaldo. Ha un altro anno di contratto e non è in vendita” SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Da giorni si susseguono notizie su un possibile addio dial, così il club inglese ha deciso di inviare un comunicato direttamente alla redazione di ‘Sky Sports Uk’: “Nonostante alcune notizie riportate, non c’è stato alcun cambio di posizione da parte del club su. Ha un altrodie non è in” SportFace.

