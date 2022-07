Crispano | tangente su 600mila euro di lavori edili | arrestati due estorsori

(Di giovedì 7 luglio 2022) Continuano le estorsioni o tentate estorsioni sui cantieridell’area nord di Napoli scoperte dai carabinieri. L’ultima operazione riguardae alcuniper il rifacimento del centro storico della cittadina. A finire in manette con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso due uomini del posto: si tratta del 53enne Antonio Esposito e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

