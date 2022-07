Crisanti lancia la “bomba”: «La variante indiana neutralizza tutti i vaccini fatti» (video) (Di giovedì 7 luglio 2022) La variante indiana è completamente in grado di neutralizzare tutti i vaccini fatti”. Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, a L’aria che tira – Estate lancia la bomba finale sulle preoccupazioni relative alla nuova ondata di Covid spinta da Omicron 5. variante indiana, l’allarme del professor Crisanti “Più passa il tempo e chiaramente più l’immunità diminuisce: cala quella che ci protegge contro la reinfezione e cala più lentamente quella ci protegge dalle complicazioni gravi. Poi ci sono varianti che sono in grado di infettare meglio le persone vaccinate. L’allarme finora più teorico che pratico per la variante ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Laè completamente in grado dire”. Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, a L’aria che tira – Estatelafinale sulle preoccupazioni relative alla nuova ondata di Covid spinta da Omicron 5., l’allarme del professor“Più passa il tempo e chiaramente più l’immunità diminuisce: cala quella che ci protegge contro la reinfezione e cala più lentamente quella ci protegge dalle complicazioni gravi. Poi ci sono varianti che sono in grado di infettare meglio le persone vaccinate. L’allarme finora più teorico che pratico per la...

