'Crederci Sempre', il libro di Olivier Giroud. "Crederci, sempre" A Casa Milan la presentazione dell'autobiografia di Olivier Giroud. 'Crederci, sempre': Giroud senza segreti nella sua autobiografia. Olivier Giroud ha presentato il suo libro "Crederci sempre" nel tardo pomeriggio a Casa Milan. "L'Inter era molto interessata a me, ma a un certo punto mi hanno detto che non avevano soldi per prendermi. È il destino che mi ha portato al Milan"

SECONDA STELLA - ', vuol dire anche in futuro. Penso che se tu non credi non puoi arrivare ai tuoi obiettivi. È una cosa basica ma tanto vera. Quest'anno sarà ancora più difficile ma ...È un lettore della Gazzetta, Olivier Giroud. O almeno, i titoli di prima pagina sulla Rosea non gli sfuggono, specie quando lo riguardano. Lo racconta a pagina 168 di '', autobiografia edita da Baldini+Castoldi in cui spiega il modo in cui ha realizzato i suoi sogni, aggrappandosi alla fede in se stesso, in Dio e nel destino. Alla presentazione del ...Il francese, alla sua seconda stagione in rossonero, presenta oggi il suo libro a Casa Milan "Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino".Oggi a Casa Milan c'è stata la presentazione del libro di Giroud, che ha sostenuto una conferenza stampa per raccontare l'opera scritta.