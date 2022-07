Creazione rifugio per cani | oggi primo incontro operativo tra gli amministratori coinvolti

(Di giovedì 7 luglio 2022) Questa mattina si è tenuta presso la sede del GAL Terre Normanne, a Santa Cristina Gela, la prima riunione operativa per l’avvio dell’iter progettuale finalizzato alladi unper randagi. All’ha preso parte, oltre al direttore amministrativo del Gruppo di azione locale Giuseppe Sciarabba e del direttore tecnico Francesco Rossi, una nutrita rappresentanza degli enti. Tra questi i sindaci di Piana degli Albanesi, Corleone, San Cipirello. Assenti quelli di Monreale e San Giuseppe Jato. “È stato unimportante e proficuo”, ha commentato l’on. Mario Caputo, deputato regionale di Forza Italia e componente la commissione parlamentare speciale d’inchiesta sul fenomeno del Randagismo in Sicilia. “L’intenzione – ha spiegato il deputato, che ha proposto un emendamento ...

