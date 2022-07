Covid, Zangrillo: “Asintomatici non lavorano, lavativi seriali” (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Accade che lavativi seriali, positivi al test Covid19, non lavorino per settimane, sebbene Asintomatici”. Il professor Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, si esprime così sul quadro dell’epidemia Covid in Italia. “Così -aggiunge Zangrillo- si distrugge il Paese”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Accade che, positivi al test19, non lavorino per settimane, sebbene”. Il professor Alberto, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, si esprime così sul quadro dell’epidemiain Italia. “Così -aggiunge- si distrugge il Paese”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

storico900 : RT @Adnkronos: #Zangrillo e gli ‘asintomatici lavativi’: “Così si distrugge l’Italia”. - Adnkronos : #Zangrillo e gli ‘asintomatici lavativi’: “Così si distrugge l’Italia”. - ledicoladelsud : Covid, Zangrillo: “Asintomatici non lavorano, lavativi seriali” - fisco24_info : Covid, Zangrillo: 'Asintomatici non lavorano, lavativi seriali': (Adnkronos) - Il tweet: 'Così si distrugge il paes… - lifestyleblogit : Covid, Zangrillo: 'Asintomatici non lavorano, lavativi seriali' - -