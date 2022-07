Covid, Speranza “A settembre nuova campagna di vaccinazione” (Di giovedì 7 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “A settembre seguiremo come sempre le indicazioni delle autorità scientifiche, ma sicuramente ci sarà una campagna di vaccinazione nuova, stiamo lavorando a un nuovo piano. Una campagna importante e significativa che ci aiuterà”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine dell’assemblea pubblica di Farmindustria.“Abbiamo il 90% degli over 12 che è vaccinata, abbiamo anticorpi monoclonali, abbiamo antivirali, c’è una situazione diversa ma ciò non toglie che dobbiamo tenere alta l’attenzione, monitorare, invitare le persone alla prudenza e portare le mascherine nei luoghi e situazioni a rischio. E poi – ha aggiunto – dobbiamo insistere con la campagna di vaccinazione che è in corso, chi non ha fatto la terza dose può ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Aseguiremo come sempre le indicazioni delle autorità scientifiche, ma sicuramente ci sarà unadi, stiamo lavorando a un nuovo piano. Unaimportante e significativa che ci aiuterà”. Così il ministro della Salute, Roberto, a margine dell’assemblea pubblica di Farmindustria.“Abbiamo il 90% degli over 12 che è vaccinata, abbiamo anticorpi monoclonali, abbiamo antivirali, c’è una situazione diversa ma ciò non toglie che dobbiamo tenere alta l’attenzione, monitorare, invitare le persone alla prudenza e portare le mascherine nei luoghi e situazioni a rischio. E poi – ha aggiunto – dobbiamo insistere con ladiche è in corso, chi non ha fatto la terza dose può ...

