Covid, Ricciardi: "Italia rischia 30mila morti nel 2022" (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) - "Dall'inizio dell'anno sono morte circa 20mila persone. Se continua questo bilancio, e io credo che a ottobre peggiorerà, rischiamo di chiudere l'anno con 30mila morti". E' lo scenario che Walter Ricciardi delinea per il Covid in Italia oggi. "Tutti i governi occidentali hanno smesso di combattere il virus. Quando i numeri sono così grandi, l'effetto si comincia a sentire anche la pressione sugli ospedali", dice il professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica di Roma a In Onda. E' essenziale, per Ricciardi, procedere con la quarta dose per tutelare i soggetti fragili. "Dovrebbe tornare un coordinamento nazionale. Vaccinare milioni di persone è un'operazione complessa. Bisognerebbe prendere atto razionalmente che è necessario un coordinamento ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) - "Dall'inizio dell'anno sono morte circa 20mila persone. Se continua questo bilancio, e io credo che a ottobre peggiorerà,mo di chiudere l'anno con". E' lo scenario che Walterdelinea per ilinoggi. "Tutti i governi occidentali hanno smesso di combattere il virus. Quando i numeri sono così grandi, l'effetto si comincia a sentire anche la pressione sugli ospedali", dice il professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica di Roma a In Onda. E' essenziale, per, procedere con la quarta dose per tutelare i soggetti fragili. "Dovrebbe tornare un coordinamento nazionale. Vaccinare milioni di persone è un'operazione complessa. Bisognerebbe prendere atto razionalmente che è necessario un coordinamento ...

