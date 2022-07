Covid oggi Pechino | scatta obbligo vaccino per luoghi pubblici

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Dall’11 luglio asarà obbligatorio ilcontro il-19 per i residenti per poter accedere ai. La capitale cinese è la prima città della Cina continentale a farlo allo scopo di contenere l’attuale sottovariante Omicron altamente infettiva. Da lunedì prossimo, dunque, le persone dovranno mostrare la prova della vaccinazione per entrare in una vasta gamma didi, inclusi cinema, biblioteche, musei, palestre, stadi e centri di allenamento, ha dichiarato un funzionario sanitario della città in una conferenza stampa, aggiungendo che le persone “non adatte” alla vaccinazione saranno esentate dall’. L'articolo proviene da Italia Sera.

TgLa7 : ????#Covid: oggi in Italia 132.274 casi e 94 decessi???? - LucaDondoni : Mimmo D’Alessandro di Dalessandro&Galli definitivo sui medici che hanno proposto di rimandare i grandi concerti per… - Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - LuiNardi : RT @paolissima_10: Mia suocera, metà maggio #quartadose, il 7 giugno #infarto #nessunacorrelazione oggi è positiva al #COVID. A voi i comme… - AnnaP1953 : RT @Alessia_ing: Figlia di conoscente, ragazza di 25 anni tridosata a marzo si è ammalata di covid...suo padre, tridosato mi chiede cosa po… -

La raffica di dimissioni A lasciare l'incarico è la segretaria dello scacchiere al Tesoro, Helen ... "particolarmente sconvolto dal comportamento di Downing Street durante le restrizioni per il Covid"... Covid, le notizie. Gimbe: mascherine fondamentali, rischiamo "lockdown di fatto". LIVE A descrivere gli effetti dell'ondata estiva di Covid, è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che mette in guardia. "Esistono reali motivi di preoccupazione", commenta Cartabellotta, ...