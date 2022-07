Covid oggi Pechino, scatta obbligo vaccino per luoghi pubblici (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Dall’11 luglio a Pechino sarà obbligatorio il vaccino contro il Covid-19 per i residenti per poter accedere ai luoghi pubblici. La capitale cinese è la prima città della Cina continentale a farlo allo scopo di contenere l’attuale sottovariante Omicron altamente infettiva. Da lunedì prossimo, dunque, le persone dovranno mostrare la prova della vaccinazione per entrare in una vasta gamma di luoghi pubblici di Pechino, inclusi cinema, biblioteche, musei, palestre, stadi e centri di allenamento, ha dichiarato un funzionario sanitario della città in una conferenza stampa, aggiungendo che le persone “non adatte” alla vaccinazione saranno esentate dall’obbligo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Dall’11 luglio asarà obbligatorio ilcontro il-19 per i residenti per poter accedere ai. La capitale cinese è la prima città della Cina continentale a farlo allo scopo di contenere l’attuale sottovariante Omicron altamente infettiva. Da lunedì prossimo, dunque, le persone dovranno mostrare la prova della vaccinazione per entrare in una vasta gamma didi, inclusi cinema, biblioteche, musei, palestre, stadi e centri di allenamento, ha dichiarato un funzionario sanitario della città in una conferenza stampa, aggiungendo che le persone “non adatte” alla vaccinazione saranno esentate dall’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

