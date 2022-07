Covid, news di oggi. Bollettino: 107.240 casi, 94 morti. Tasso di positività 28,3%. LIVE (Di giovedì 7 luglio 2022) Secondo l'ultimo report, salgono intensive (+18) e ricoveri (+332). "A seconda dei dati che riceviamo, potremmo essere in grado di muoverci verso un quadro simile ai vaccini per l'influenza, che non richiede la presentazione dei dati clinici prima dell'approvazione dell'aggiornamento annuale". Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile vaccini per l'Ema. Gimbe: +55% contagi in una settimana, +33% ricoveri e +36% di occupazione in terapia intensiva Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 luglio 2022) Secondo l'ultimo report, salgono intensive (+18) e ricoveri (+332). "A seconda dei dati che riceviamo, potremmo essere in grado di muoverci verso un quadro simile ai vaccini per l'influenza, che non richiede la presentazione dei dati clinici prima dell'approvazione dell'aggiornamento annuale". Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile vaccini per l'Ema. Gimbe: +55% contagi in una settimana, +33% ricoveri e +36% di occupazione in terapia intensiva

Pubblicità

LaStampa : Covid, Agenas: con Omicron5 contagi 100 volte superiori rispetto a un anno fa. Gimbe: “Rischiamo un lockdown di fat… - HuffPostItalia : Gimbe: boom di contagi, mascherine fondamentali, rischiamo un lockdown di fatto - repubblica : Se la vacanza salta a causa del Covid: dall'hotel all'auto a noleggio, cosa fare per non perdere i soldi [di Federi… - BarminaLucia : RT @tempoweb: Lo spot per la quarta dose di #vaccino è un clamoroso autogol: tutti senza #mascherina nell’ambulatorio #salute #covid19 #7lu… - tfnews_t : #Covid, #EMA: seconda #dosebooster per gli #over60 #tfnews #cronaca #coviditalia #italiacovid #italiacovid19 #news… -