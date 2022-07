Covid | Ministero Salute esorta regioni a potenziare posti letto ospedali

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Adeguare l’ampliamento deidi area medica e in terapia intensiva dedicati al” e prevedere “la corretta e tempestiva presa in carico dei pazienti affetti da malattia da SARS-CoV-2 in relazione alle specifiche necessità assistenziali, con particolare riferimento alle categorie più fragili”. E’ quanto chiede ildellaallecon una circolare “alla luce dell’attuale andamento epidemico e in considerazione degli ulteriori impatti assistenziali sul livelloero potenzialmente correlati alla maggiore diffusione del virus SARS-CoV-2”. Si ritiene importante “raccomandare allee province autonome l’attivazione delle misure organizzative atte a fronteggiare nelle prossime settimane un ...