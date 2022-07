Covid, le notizie. Gimbe: mascherine fondamentali, rischiamo "lockdown di fatto". LIVE (Di giovedì 7 luglio 2022) Tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva, aumentano i posti occupati da adulti nei reparti ordinari mentre raddoppia il numero dei bambini ricoverati. Il direttore della prevenzione del ministero della Salute Rezza invita a continuare ad usare le mascherine nelle situazioni di grande aggregazione Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 luglio 2022) Tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva, aumentano i posti occupati da adulti nei reparti ordinari mentre raddoppia il numero dei bambini ricoverati. Il direttore della prevenzione del ministero della Salute Rezza invita a continuare ad usare lenelle situazioni di grande aggregazione

