Covid, le notizie. Ema: verso ok a vaccini annuali come per influenza. LIVE (Di giovedì 7 luglio 2022) "Con l'alta percentuale di contagiati i servizi sono a rischio". A descrivere gli effetti dell'ondata estiva di Covid è la Fondazione Gimbe che comunica anche i numeri degli ultimi sette giorni: +55% di contagi in una settimana, +33% di ricoveri con sintomi e +36% di occupazione di posti in terapia intensiva. Il presidente di Agenas Enrico Coscioni: "Contagi 100 volte superiori a un anno fa". Il ministero della Salute: "Potenziare gli ospedali nelle prossime settimane" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 luglio 2022) "Con l'alta percentuale di contagiati i servizi sono a rischio". A descrivere gli effetti dell'ondata estiva diè la Fondazione Gimbe che comunica anche i numeri degli ultimi sette giorni: +55% di contagi in una settimana, +33% di ricoveri con sintomi e +36% di occupazione di posti in terapia intensiva. Il presidente di Agenas Enrico Coscioni: "Contagi 100 volte superiori a un anno fa". Il ministero della Salute: "Potenziare gli ospedali nelle prossime settimane"

