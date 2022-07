Covid, la preoccupazione del Presidente De Luca: “Negli ospedali situazione drammatica” (Di giovedì 7 luglio 2022) “In questo momento siamo di fronte a problemi drammatici. Abbiamo dieci volte più contagi Covid rispetto a un anno fa, abbiamo 4 volte più ricoveri nei reparti ordinari, un 20% in più nelle terapie intensive dove tutto sommato si regge. E’ evidente però che per ragioni statistiche, se arrivi a cento volte più di contagi arriveremo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 7 luglio 2022) “In questo momento siamo di fronte a problemi drammatici. Abbiamo dieci volte più contagirispetto a un anno fa, abbiamo 4 volte più ricoveri nei reparti ordinari, un 20% in più nelle terapie intensive dove tutto sommato si regge. E’ evidente però che per ragioni statistiche, se arrivi a cento volte più di contagi arriveremo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

infoitinterno : Aumento casi Covid, Fondazione Gimbe: “Reali motivi di preoccupazione. Rischio lockdown di fatto” - PicenoTime : Aumento casi Covid, Fondazione Gimbe: “Reali motivi di preoccupazione. Rischio lockdown di fatto”… - BorsaPiazza : #Covid: Gimbe, +33% ricoveri e +36% intensive in 7 giorni. Aumentano anche decessi, 464. 'Reali motivi di preoccupa… - Ultimoprezzo : Purtroppo non ci siamo ancora liberati di questa preoccupazione, ma se almeno i test anti-Covid costano meno di 2 €… - Lara_ga1969 : Quindi in India ci saranno ancora pire di morti per le strade e sarà nuovamente finita la legna. O è come la sudafr… -