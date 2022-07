Covid Italia, Speranza: “A settembre nuova campagna vaccinale” (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “A settembre seguiremo come sempre le indicazioni delle autorità scientifiche, ma sicuramente” contro Covid “ci sarà una campagna di vaccinazione nuova. Stiamo lavorando ad un nuovo piano, una campagna importante e significativa che ci aiuterà e rafforzerà”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine dell’Assemblea di Farmindustria a Roma. “Abbiamo il 90% degli over 12 nel Paese che è vaccinata, abbiamo anticorpi monoclonali e antivirali, c’è una situazione diversa, ma ciò non toglie che dobbiamo tenere alta l’attenzione, monitorare, invitare le persone alla prudenza, e portare le mascherine nei luoghi e situazioni a rischio” ha detto Speranza, commentando i dati dell’Agenas che hanno evidenziato come con Omicron 5 i contagi siano 100 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Aseguiremo come sempre le indicazioni delle autorità scientifiche, ma sicuramente” contro“ci sarà unadi vaccinazione. Stiamo lavorando ad un nuovo piano, unaimportante e significativa che ci aiuterà e rafforzerà”. Così il ministro della Salute, Roberto, a margine dell’Assemblea di Farmindustria a Roma. “Abbiamo il 90% degli over 12 nel Paese che è vaccinata, abbiamo anticorpi monoclonali e antivirali, c’è una situazione diversa, ma ciò non toglie che dobbiamo tenere alta l’attenzione, monitorare, invitare le persone alla prudenza, e portare le mascherine nei luoghi e situazioni a rischio” ha detto, commentando i dati dell’Agenas che hanno evidenziato come con Omicron 5 i contagi siano 100 ...

