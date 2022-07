Covid, in Lombardia 13.595 nuovi positivi, tasso al 25,7%. A Bergamo +1.101 casi (Di giovedì 7 luglio 2022) Coronavirus I dati di giovedì 7 luglio nel report della Regione. Effettuati quasi 53 mila tamponi. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3, mentre aumentano negli altri reparti (+44). Quarantene, i dati Ats Bergamo aggiornati: in isolamento obbligatorio 7.259 persone. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 7 luglio 2022) Coronavirus I dati di giovedì 7 luglio nel report della Regione. Effettuati quasi 53 mila tamponi. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3, mentre aumentano negli altri reparti (+44). Quarantene, i dati Atsaggiornati: in isolamento obbligatorio 7.259 persone.

