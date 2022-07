Covid, il ministero della Salute prevede un aumento dei ricoveri e avverte le Regioni: “Adeguare i posti letto negli ospedali” (Di giovedì 7 luglio 2022) La curva dei contagi da Covid continua a impennarsi e presto anche la situazione negli ospedali potrebbe tornare critica. L’allarme viene certificato nero su bianco dal ministero della Salute, che in una circolare avverte le Regioni sulle misure da intraprendere nelle prossime settimane: Adeguare i posti letto di area medica e in terapia intensiva dedicati al Covid e prevedere “la corretta e tempestiva presa in carico dei pazienti”. Una richiesta resasi necessario, scrive appunto il ministero, “alla luce dell’attuale andamento epidemico e in considerazione degli ulteriori impatti assistenziali sugli ospedali“. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) La curva dei contagi dacontinua a impennarsi e presto anche la situazionepotrebbe tornare critica. L’allarme viene certificato nero su bianco dal, che in una circolarelesulle misure da intraprendere nelle prossime settimane:di area medica e in terapia intensiva dedicati alre “la corretta e tempestiva presa in carico dei pazienti”. Una richiesta resasi necessario, scrive appunto il, “alla luce dell’attuale andamento epidemico e in considerazione degli ulteriori impatti assistenziali sugli“. Il ...

