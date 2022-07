Covid, i dati: 107.240 nuovi casi e 94 vittime, il tasso di positività resta al 28,3%. Ancora in crescita il numero di ricoverati e intensive (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono 107.240 i nuovi contagi da Sars-CoV-2 registrati nelle ultime 24 ore in Italia: un dato in leggerissima diminuzione rispetto a ieri, quando erano stati 107.786, ma sempre uno dei più alti degli ultimi mesi. I nuovi decessi sono 94 (ieri erano stati 72). Cresce però anche il numero di tamponi effettuati (378.250, ieri erano 380.035), per un tasso di positività che resta stabile, calando di uno 0,1% dal 28,4% al 28,3%. Sul fronte ospedaliero, i pazienti ricoverati per Covid-19 nei reparti di terapia intensiva sono 343, 18 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 53 nuovi ingressi: i ricoverati nei reparti ordinari invece sono 8.552, 332 in più di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono 107.240 icontagi da Sars-CoV-2 registrati nelle ultime 24 ore in Italia: un dato in leggerissima diminuzione rispetto a ieri, quando erano stati 107.786, ma sempre uno dei più alti degli ultimi mesi. Idecessi sono 94 (ieri erano stati 72). Cresce però anche ildi tamponi effettuati (378.250, ieri erano 380.035), per undichestabile, calando di uno 0,1% dal 28,4% al 28,3%. Sul fronte ospedaliero, i pazientiper-19 nei reparti di terapia intensiva sono 343, 18 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 53ingressi: inei reparti ordinari invece sono 8.552, 332 in più di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

