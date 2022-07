++ Covid: Gimbe, +33% ricoveri e +36% intensive in 7 giorni ++ (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Covid - 19 corre e si trascina dietro la crescita di pazienti ospedalizzati, in intensiva e deceduti. Dal 29 giugno al 5 luglio, i ricoveri con sintomi sono stati 8.003 rispetto a 6.035 della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Il- 19 corre e si trascina dietro la crescita di pazienti ospedalizzati, in intensiva e deceduti. Dal 29 giugno al 5 luglio, icon sintomi sono stati 8.003 rispetto a 6.035 della ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Gimbe: continua l'impennata dei casi, +50% in 7 giorni. Sono 55 mila i casi al giorno, tenere le mascherine al chiu… - AgenziaOpinione : FONDAZIONE GIMBE * COVID – AGGIORNAMENTO FLASH: « NUOVI CASI – VARIANTI – REINFEZIONI – TESTING – OSPEDALIZZAZIONI… - aledige : Il #Carabellotta insiste…. - cronachecampane : Gimbe: 'Mascherine fondamentali'. Napoli la città con più aumenti di casi in una settimana #Covid #fondazioneGimbe - ilmetropolitan : ???? #covid GIMBE in Italia corrono #contagi +55% #TerapieIntensive +36% -