Covid | De Luca | “Negli ospedali situazione drammatica”

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “In questo momento siamo di fronte a problemi drammatici. Abbiamo dieci volte più contagi”“rispetto a un anno fa, abbiamo 4 volte più ricoveri nei reparti ordinari, un 20% in più nelle terapie intensive dove tutto sommato si regge. E’ evidente però che per ragioni statistiche, se arrivi a cento volte più di contagi arriveremo alla fine anche alle terapie intensive”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De, intervenuto all’apertura dei lavori del “Laboratorio Sanità 20/30” a Napoli. “Oggi la– ha spiegato De– intanto perché c’è una parte di personale medico che è contagiato e non va nei reparti, poi siamo ormai nel pieno del piano ferie del personale. Il personale è stremato, non ce ...

