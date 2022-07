Covid | Bassetti gela gli italiani | “Ora vi dico la verità”

(Di giovedì 7 luglio 2022) «Ancora un paio di settimane, forse meno. Una decina di giorni e i casi di-19 dovrebbero iniziare a calare, come avvenuto in Portogallo. Bisogna però abituarsi ai 150 mila al giorno che equivalgono ad almeno 350mila reali, ma forse di più: molta gente non fa il tampone o se lo fa a casa non lo dichiara». Ha dichiarato in un’intervista all’Agi, il direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo, commentando l’aumento esponenziale dei casi di Coronavirus nel nostro Paese e nel mondo. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Acqua Sant’Anna, stop alla produzione: cosa c’è dietro A proposito dell’incremento dei contagi il professorha detto: «È evidente che vadano divisi i ricoveri “con” e “per”. Io ho ricoverato un 84enne e un ...

Pubblicità

Adnkronos : #Covid, #Bassetti sulla nuova variante indiana: 'Attenzione, potrebbe infettare le persone guarite e vaccinate'. - Adnkronos : #Covid, Bassetti: “Prevedo nuovo lockdown a luglio in Italia, ecco perché”. #ultimora - infoitcultura : “Jova Party” e Covid, Bassetti: “Meglio indossare la mascherina ma assurdo rinviare i concerti” - infoitcultura : Crescita casi covid, Bassetti: 'Rinviare il concerto dei Maneskin? Senza senso' - lavocedigenova : Bassetti, Covid: 'Jovanotti, Vasco o Maneskin non sono il problema: bisogna proteggere i fragili' -

Ma fino ad oggi tutte le mutazioni delle varianti non hanno dato forme più gravi di" aggiunge. Sulla stessa linea dell'infettivologo di Genova anche il consigliere del ministro della ...A dirlo è il virologo del San Martino di Genova, Matteoche, in un'intervista a Repubblica e successivamente sulla sua pagina Facebook, si scaglia contro le la richiesta dei medici di ...Il ministro Speranza annuncia un richiamo "allargato" per la quarta dose di vaccino. L'ipotesi è di estenderla ai 60enni e si valuta anche per gli over ...( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE). Omicron BA.2.75. . approfondimento. Covid in Italia e nel mondo, le notizi ...