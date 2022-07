Covid, antivirale Paxlovid: negli Usa prescrivibile in farmacia (Di giovedì 7 luglio 2022) Milano, 7 lug. (Adnkronos Salute) - negli Usa la pillola anti-Covid Paxlovid* sarà prescrivibile in farmacia. L'Agenzia americana del farmaco Fda ha infatti rivisto l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per il medicinale di Pfizer, a base di nirmatrelvir e ritonavir, per autorizzare i farmacisti con licenza statale a prescrivere la terapia "a pazienti idonei - precisa l'ente regolatorio - con alcune limitazioni per garantire un'adeguata valutazione del paziente e un'appropriata prescrizione di Paxlovid". "La Fda riconosce l'importante ruolo che i farmacisti hanno svolto e continuano a svolgere nella lotta contro questa pandemia - ha dichiarato Patrizia Cavazzoni, a capo del Center for Drug Evaluation and Research della Food and Drug Administration - Poiché ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Milano, 7 lug. (Adnkronos Salute) -Usa la pillola anti-* saràin. L'Agenzia americana del farmaco Fda ha infatti rivisto l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per il medicinale di Pfizer, a base di nirmatrelvir e ritonavir, per autorizzare i farmacisti con licenza statale a prescrivere la terapia "a pazienti idonei - precisa l'ente regolatorio - con alcune limitazioni per garantire un'adeguata valutazione del paziente e un'appropriata prescrizione di". "La Fda riconosce l'importante ruolo che i farmacisti hanno svolto e continuano a svolgere nella lotta contro questa pandemia - ha dichiarato Patrizia Cavazzoni, a capo del Center for Drug Evaluation and Research della Food and Drug Administration - Poiché ...

