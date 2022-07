Covid, antivirale Paxlovid: negli Usa prescrivibile in farmacia (Di giovedì 7 luglio 2022) Milano, 7 lug. - negli Usa la pillola anti - Covid Paxlovid* sarà prescrivibile in farmacia. L'Agenzia americana del farmaco Fda ha infatti rivisto l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Milano, 7 lug. -Usa la pillola anti -* saràin. L'Agenzia americana del farmaco Fda ha infatti rivisto l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per il ...

