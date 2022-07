Covid-19, la situazione aggiornata al San Pio: aumentano i ricoveri (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – aumentano di tre unità i ricoveri per Covid presso l’ospedale San Pio di Benevento. Nel report diramato nella giornata odierna dai vertici della struttura si segnalano infatti 35 degenti (contro i 32 di ieri). Non sono riportati né decessi né dimessi. Di seguito il riepilogo dettagliato: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –di tre unità iperpresso l’ospedale San Pio di Benevento. Nel report diramato nella giornata odierna dai vertici della struttura si segnalano infatti 35 degenti (contro i 32 di ieri). Non sono riportati né decessi né dimessi. Di seguito il riepilogo dettagliato: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

Giorgiolaporta : Dopo 140 milioni di dosi somministrate in Italia, questa è la situazione rispetto allo scorso anno: positivi al… - fanpage : De Luca non parla mai della situazione reale del sistema sanitario in Campania. La sua attenzione è sempre altrove,… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, De Luca 'Drammatica la situazione negli ospedali campani' - - CarloScalmana : RT @Giorgiolaporta: Dopo 140 milioni di dosi somministrate in Italia, questa è la situazione rispetto allo scorso anno: positivi al #covid… - AgrigentoTv : Covid, De Luca “Drammatica la situazione negli ospedali campani” -