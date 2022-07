Covid-19, cosa sappiamo della nuova sottovariante BA.2.75 (Di giovedì 7 luglio 2022) Capita sempre, quando compare una nuova variante del virus Sars-CoV-2. Si cerca di capire cosa potrebbe accadere se questo ceppo di diffondesse a macchia d’olio, come è accaduto con precedenti varianti Omicron come la 4 ed ora la 5, che hanno letteralmente spodestato i tipi virali che circolavano precedentemente. Se è vero che la ricerca del patrimonio genetico del virus è fondamentale per capire cosa sta accadendo e soprattutto provare a ipotizzare quale sarà il quadro del futuro, è altrettanto chiaro che al momento arrivare a conclusioni certe è pressoché impossibile. Ma ci sono comunque dati che possono aiutare a riflettere, seppur parziali ed ancora profondamente incompleti per poter dare certezze su ciò che accadrà. Una variante “giovane” Come riporta Ansa, la sottovariante BA.2.75 è stata osservata solo da poco ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 luglio 2022) Capita sempre, quando compare unavariante del virus Sars-CoV-2. Si cerca di capirepotrebbe accadere se questo ceppo di diffondesse a macchia d’olio, come è accaduto con precedenti varianti Omicron come la 4 ed ora la 5, che hanno letteralmente spodestato i tipi virali che circolavano precedentemente. Se è vero che la ricerca del patrimonio genetico del virus è fondamentale per capiresta accadendo e soprattutto provare a ipotizzare quale sarà il quadro del futuro, è altrettanto chiaro che al momento arrivare a conclusioni certe è pressoché impossibile. Ma ci sono comunque dati che possono aiutare a riflettere, seppur parziali ed ancora profondamente incompleti per poter dare certezze su ciò che accadrà. Una variante “giovane” Come riporta Ansa, laBA.2.75 è stata osservata solo da poco ...

Pubblicità

repubblica : Se la vacanza salta a causa del Covid: dall'hotel all'auto a noleggio, cosa fare per non perdere i soldi [di Federi… - NicolaPorro : Nel silenzio di Iss, virologi e media, emergono alcuni dati sul vaccino anti Covid. Sentite cosa dice il professor… - AlexBazzaro : Il Governo di unità nazionale per Covid e Pnrr cosa ha a che fare con lo #iusscholae ? Se la sinistra vuole portare… - DanieleNaddei : I tifosi del Covid (ossia i no vax) si scagliano contro Parenzo condividendo l'intervista a Crisanti ma senza capir… - Pat_Gian : pierpaolino dei miei stivali...che hai paura che finisca il teatrino psicopandemico?....e poi cosa dovrei comunicar… -