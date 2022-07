Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 luglio: 107.240 nuovi casi, i morti sono 94 (Di giovedì 7 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 107.240 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 107.786. Diminuiscono i tamponi effettuati: 378.250, contro i 380.035 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 28,35% (ieri era 28,4%). sono 94 i morti (compreso qualche riconteggio), 18 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 7 luglio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 13.595, poi la Campania con 13.254. Sul fronte dei ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 luglio 2022) Nelle ultime 24 orestati 107.240 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 107.786. Diminuiscono i tamponi effettuati: 378.250, contro i 380.035 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 28,35% (ieri era 28,4%).94 i(compreso qualche riconteggio), 18 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 7(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 13.595, poi la Campania con 13.254. Sul fronte dei ...

